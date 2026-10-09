Apesar de sucessivas subidas dos preços, os madeirenses continuam dependentes do automóvel. Os combustíveis caros não tiram carros da estrada. Geografia, turismo e falta de alternativas ajudam a explicar por que razão abastecer é uma necessidade difícil de dispensar. Gasolina e gasóleo voltam a baixar na segunda-feira. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler entre as páginas 10 a 13.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para um sorriso que vale uma vida. Carla Cunha convive desde a adolescência com os efeitos de uma doença rara que lhe transformou a vida. Depois de recuperar a capacidade de andar, concretizou um desejo perseguido durante dois anos. É o ‘Final Feliz’ desta sexta-feira.

Quanto ao Orçamento do Estados, fazemos as contas entre as páginas 6 e 9. São 408 milhões e Autonomia para o futuro. O Orçamento do Estado para 2027 prevê mais 22,4 milhões de euros para a Madeira, incluindo 82 milhões destinados à redução da dívida. Em São Bento, os 50 anos da Autonomia foram celebrados com livro e exposição que vão chegar às escolas.

No desporto, o Marítimo melhora relvado. Carlos André Gomes garante que o piso dos Barreiros está muito melhor, na página 19. Nem Ronaldo está acima das regras. Saiba mais na página 21. Já no EcoTrail, falamos de como reúne 440 atletas de 27 nacionalidades, nas páginas 24 e 25.

Por fim, destaque para quem aos 60 anos fará 60 quilómetros a nadar. Paula Marília Figueira prepara um desafio em águas abertas para celebrar, em 2027, seis décadas de vida e 50 anos de ligação à natação. Contamos tudo na página 2.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e prepare o fim-de-semana!