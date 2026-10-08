Montenegro classifica relação bilateral com EUA como "excelente a todos os títulos" após encontro com Rubio

O primeiro-ministro português classificou a relação bilateral com os Estados Unidos da América como "excelente a todos os títulos", dizendo ter falado com Marco Rubio sobre cooperação económica, comunidade portuguesa e a situação na Venezuela e Médio Oriente.

Luís Montenegro publicou na rede social Instagram uma foto a cumprimentar o chefe da diplomacia norte-americana à porta da sua residência oficial em Sâo Bento (Lisboa), onde recebeu hoje Marco Rubio cerca das 12:00, num encontro em que apenas foi permitida a captação de imagens.

"Perante a relação bilateral excelente a todos os títulos e o grande potencial de colaboração entre Portugal e os Estados Unidos, falámos desde a enorme comunidade portuguesa nos EUA até à nossa cada vez mais profunda cooperação económica, passando também em revista as grandes questões internacionais, incluindo a situação na Venezuela e no Médio Oriente", refere o primeiro-ministro português na publicação.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, visitou hoje Portugal onde, além do encontro com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se reuniu com o seu homólogo, Paulo Rangel, tendo dado uma conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Na quarta-feira, véspera da visita de Rubio à capital portuguesa, Luís Montenegro tinha destacado a "relação cada vez mais estreita" com os Estados Unidos, ao ser questionado sobre os possíveis assuntos a abordar com o governante norte-americano, nomeadamente o efeito que a política externa de Washington está a ter nos preços a nível global e no custo de vida de todos os europeus.

"Teremos oportunidade de conversar e dialogar sobre todos os assuntos que interessam do ponto de vista global à comunidade internacional e, portanto, também esses, mas também no âmbito das nossas relações bilaterais", afirmou Montenegro, à margem da cimeira de países do sul da União Europeia, em Split, Croácia.

Antes de Lisboa, Marco Rubio esteve na Islândia e na Grécia. Na capital grega, milhares de pessoas saíram às ruas para contestar a presença do representante norte-americano no país.