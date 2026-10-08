Rubio diz que uso das Lajes "segue protocolos"
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou hoje em Lisboa que a utilização da base das Lajes, nos Açores, pelas forças militares dos Estados Unidos segue "os protocolos" e elogiou Portugal como "um grande aliado".
"Temos protocolos que definem a nossa presença e respeitamo-los sempre", afirmou o chefe da diplomacia dos EUA numa conferência de imprensa com o homólogo português, Paulo Rangel, após um encontro no Palácio das Necessidades.
"Portugal tem sido um grande aliado e sempre o foi", considerou Rubio, sublinhando que "nem todos os países" tiveram a mesma posição.
Açores sem qualquer pedido do Ministério Público sobre a Base das Lajes
O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu que o executivo açoriano não recebeu, até ao momento, qualquer pedido de esclarecimento ou informação por parte do Ministério Público no âmbito do inquérito à utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos.