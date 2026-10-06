Cerca de 3.000 manifestantes em Atenas para protestar contra a visita de Rubio ao país

Mais de 3.000 manifestantes reuniram-se hoje em Atenas para protestar contra a visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, à Grécia, segundo a polícia grega.

A Praça Syntagma, em frente ao parlamento grego, foi encerrada ao trânsito, enquanto milhares de polícias foram mobilizados devido às medidas de segurança reforçadas na capital grega, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Com faixas nas quais se podiam ler 'slogans' como "Marco Rubio indesejado" e "Fora com os assassinos dos povos", os manifestantes marcharam agitando bandeiras palestinianas e cubanas pelo centro da capital e em frente ao parlamento grego.

Os protestos foram convocados pelo PAME, o sindicato do Partido Comunista Grego (KKE), e por grupos de estudantes e de esquerda.

"Rubio não é bem-vindo, os assassinos dos EUA, da NATO e da UE devem permanecer fora do país e da região!", escreveram as entidades organizadoras nos apelos à manifestação publicados nas redes sociais.

Nos últimos anos, realizaram-se inúmeras manifestações na Grécia em apoio à causa palestiniana.

Após uma visita à Islândia na segunda-feira, o chefe da diplomacia norte-americana deverá deslocar-se à capital grega para participar num "diálogo estratégico" sobre segurança regional e energética, informou o Departamento de Estado.

Rubio tem previstas reuniões na quarta-feira com o homólogo grego, George Gerapetritis, e com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, antes de viajar até Lisboa na quinta-feira.

"A Grécia é um aliado muito importante dos Estados Unidos (EUA)", declarou Marco Rubio aos jornalistas antes da viagem para Atenas.

"É um país onde não só temos uma presença militar, mas também laços económicos sólidos", acrescentou, citado pela imprensa grega.

A polícia grega proibiu as manifestações no centro de Atenas na quarta-feira e até à partida de Rubio na quinta-feira.

As guerras no Irão e na Ucrânia afetaram o abastecimento energético internacional e a Grécia procura posicionar-se como um centro nevrálgico no sudeste da Europa para o transporte de gás natural.

A recente inauguração do gasoduto transatlântico, a interligação entre a Grécia e a Bulgária e as infraestruturas no porto de Alexandrópolis, perto da fronteira greco-turca, onde chega o gás natural liquefeito (GNL) norte-americano, permitiram à Grécia contribuir para o corredor em direção à Bulgária, Roménia, Moldova, Ucrânia, Hungria e Eslováquia.

A Grécia assinou recentemente acordos com dois consórcios liderados pelas gigantes energéticas norte-americanas Chevron e ExxonMobil para a realização de perfurações exploratórias em zonas marítimas a sul do Peloponeso e de Creta (sul), bem como no mar Jónico (oeste), respetivamente.

A visita de Rubio foi ofuscada por um artigo do Wall Street Journal publicado recentemente, no qual se afirmava que a embaixadora norte-americana na Grécia, Kimberly Guilfoyle, teria declarado que os Estados Unidos poderiam organizar uma "mudança política" na Europa.

"Podemos fazer isso em qualquer país. Podemos fazê-lo aqui", terá afirmado a embaixadora durante um jantar em março, no qual participaram responsáveis gregos e norte-americanos.

"Nunca se falou de uma ameaça contra o Governo grego, e nada do género seria jamais tolerado", disse na semana passada o porta-voz do Governo grego, Pavlos Marinakis, quando questionado sobre as declarações da embaixadora que tinham suscitado a reação da oposição de esquerda.

"A embaixadora Guilfoyle foi uma defensora incrivelmente eficaz do programa do presidente na Grécia e em toda a Europa", afirmou, por sua vez, Marco Rubio, citado num comunicado este fim de semana.

"Contribuiu com sucesso para promover os interesses energéticos dos Estados Unidos na Grécia e em toda a Europa do Sudeste (...) como o corredor energético vertical bipartido", acrescentou.

Marco Rubio encerrará na quinta-feira a sua viagem à Europa com uma paragem em Lisboa, onde irá "reunir-se com as autoridades portuguesas e avançar na cooperação em matéria de defesa, economia e tecnologia", segundo o Departamento de Estado.