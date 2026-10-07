China diz estar a cooperar com Rússia face a suspeitas de surto de peste pneumónica na Sibéria
O Governo chinês afirmou na terça-feira estar a manter "estreitos intercâmbios e cooperação" com a Rússia sobre o possível surto de peste pneumónica que despoletou na Sibéria.
"A China e a Rússia mantêm estreitos intercâmbios e cooperação em matéria de prevenção e controlo de doenças infecciosas, incluindo a peste", afirmou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, numa resposta escrita aos meios de comunicação social.
Segundo a imprensa local russa, na semana passada, na noite entre 01 e 02 de outubro, morreu uma jovem de 28 anos - funcionária do Instituto de Investigação da Peste de Irkutsk e do Extremo Oriente - num hospital de Shelekhov, cidade satélite da capital regional.
Até ao momento, estão a ser estudadas duas hipóteses: que a doente se tenha contagiado com peste pneumónica, provocada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, na Tailândia, de onde regressou recentemente, ou em consequência da rutura acidental de um tubo de ensaio com agentes patogénicos no seu local de trabalho.
O Governo norte-americano emitiu no domingo um alerta sobre um possível surto de peste pulmonar nessa zona da Sibéria e, desde então, o canal independente russo Liudi Baikala informou que as autoridades russas colocaram vários hospitais de Irkutsk em quarentena, devido a suspeitas de que tenha ocorrido um surto de peste pulmonar.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que tem agendada para "muito em breve" uma chamada telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para falar sobre o aparente surto, e que Washington provavelmente poderá informar sobre as conversas com Moscovo hoje.
Por sua vez, o Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo das Doenças (ECDC) garantiu na terça-feira que está a acompanhar de perto o acontecimento, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como "muito baixo" o risco sanitário na Europa após o incidente na Sibéria.