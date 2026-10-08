Ciberataque expõe na Internet dados não classificados das secretas portuguesas

Um ciberataque a uma empresa informática que trabalhou para o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) permitiu a piratas informáticas obter dados não classificados das secretas portuguesas e de de outras entidades, confirmou hoje o SIRP.

"O acervo de dados terá sido obtido através de um ciberataque ao servidor de desenvolvimento (utilizado para testes) do prestador de serviços que, durante o ano de 2025, foi contratado para desenhar os 'websites' públicos do SIRP, SIS [Serviço de Informações e Segurança] e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa [SIED]", disse hoje à Lusa fonte oficial do SIRP, salientando que estes três portais "não contêm informação classificada".

O esclarecimento surge depois de, na quarta-feira, ter sido anunciada num fórum de cibercrime a venda de um acervo de 120 'gigabytes' de dados do SIRP, que, segundo este serviço, poderão incluir também "informação dos 'websites' de dezenas de entidades, públicas e privadas, que contrataram o mesmo prestador de serviços para a respetiva construção" dos 'sites'.