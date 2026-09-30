Montenegro sublinha "sinal importante" dado pelo PS

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinhou hoje o "sinal importante" dado pelo PS em relação à eventual viabilização do Orçamento do Estado para 2027 e elogiou o "sentido de responsabilidade" dos socialistas.

Em Fafe, durante as jornadas subordinadas ao tema "Portugal -- Que ambição?", Montenegro lembrou que a estabilidade política é fundamental para a afirmação do país no mundo.

"Hoje mesmo foi dado um sinal importante [para a estabilidade política", referiu, aludindo à eventual abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Montenegro vincou que o PS tem estado "mais disponível para isso do que outros partidos", mas reiterou que o diálogo é com todos os partidos e que já houve matérias, como as relacionadas com a imigração, em que o acordo foi conseguido com o Chega.