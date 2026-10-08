Petrolífera Pacific Energy investe 3,1 mil ME para reativar poços na Venezuela

A petrolífera norte-americana Pacific Coast Energy (PCEC) anunciou acordos com a congénere estatal venezuelana, PDVSA, para reativação e desenvolvimento de campos petrolíferos no país sul-americano, num investimento de 3,5 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros).

Em comunicado, a empresa energética sediada na Califórnia adiantou na quarta-feira que assumiu no terceiro trimestre a operação dos campos nos blocos Delta e Cabimas e que espera duplicar a produção de petróleo num prazo de seis meses, partindo de uma base de 19.300 barris por dia (bpd).

O programa de desenvolvimento prevê atingir uma produção máxima entre 150.000 e 160.000 barris diários durante mais de 10 anos.

A PCEC destacou ainda que alcançou vários "marcos" na indústria petrolífera da Venezuela com a reativação de mais de 50 poços.

O anúncio surge numa altura em que o subsecretário do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, David L. Fogel, está em Caracas para explorar o intercâmbio comercial e as oportunidades de mercado bilaterais, segundo informou a embaixada do país norte-americano na Venezuela.

Fogel reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Félix Plasencia, para "potenciar oportunidades de mercado para ambos os países", informou a embaixada na sua conta no X, sem adiantar mais pormenores.

"Estas iniciativas consolidam a recuperação económica da Venezuela sob o plano de três fases", salientou a representação diplomática norte-americana, referindo-se à estabilização, recuperação e transição democrática estabelecidas pelo Presidente Donald Trump e pelo secretário de Estado Marco Rubio para o país sul-americano.