Lula critica própria campanha e diz ser a mais desorganizada desde 1989

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, criticou hoje a própria campanha de reeleição e disse ser a mais desorganizada que já viu desde 1989, quando disputou pela primeira vez o cargo ao Palácio do Planalto.

A crítica ocorre em meio a uma crise interna do Partido dos Trabalhadores (PT), após o resultado das urnas do último domingo revelar que Lula está a 2,2 milhões de votos atrás de Flávio Bolsonaro, do PL, o que pegou apoiantes de esquerda e base governista.

"Acho que fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Eu acho que a gente poderia ter feito mais", declarou em Brasília, durante encontro com congressistas jovens do PT e com forte atuação nas redes sociais.

Ao se voltar para o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e coordenador da sua campanha completou: "Essa é a campanha menos organizada que participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta".

"Eu sinceramente estranhei não ter ganhado as eleições na primeira volta. Mais grave ainda não terminar no primeiro lugar", completou.

"O que isso me leva a crer? Que nós vamos ganhar as eleições para presidente da República. Se fizemos o que a gente tem que fazer, não tem como perder as eleições para o retrocesso que significa o nosso adversário", concluiu.

Lula já disputou sete eleições presidenciais: 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2022 e 2026, sendo derrotado nas três primeiras, e todas as vezes que venceu, foi na segunda, saindo na frente dos seus adversários na primeira volta.

Ainda no evento, o Presidente cobrou uma unidade da esquerda no Brasil ao dizer que todos os partidos do campo progressista poderiam se unir num só.

"Haverá um dia em que a esquerda vai estar em um partido só. É uma questão de maturidade e de tempo. Muitas vezes, a gente não tem divergência programática, tem sustentabilidade de cargo de quem está e não quer sair", completou.

O petista também comentou que foi criticado por seus aliados e pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, por não fazer "selfies" nas redes sociais, e agora se sentiu convencido de usar melhor as mídias digitais, inclusive com o público jovem.

Lula também pediu que aos apoiantes e parlamentares jovens usem as suas audiência nas redes sociais, redes de contato nas suas freguesias e também vá às ruas convencer as pessoas sobre a importância da redução da jornada de trabalho (fim da escala 6x1), atualmente discutida no Senado brasileiro.

"Eu quero saber como [o senador e candidato] Flávio Bolsonaro vai votar, como o PL vai votar [no Senado]", provocou.

Ele também citou os feitos do Governo brasileiro na área da segurança pública que devem ser explorados como discurso de campanha e, assim, virar voto e convencer os eleitores, uma vez que os bolsonaristas têm forte engajamento no tema.

"O nosso lema é o seguinte. Para o povo trabalhador, a proteção. Para o bandido, a prisão. Esse é o nosso lema daqui para frente", declarou.