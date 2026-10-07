Paulo Neves exige correcção de falhas na plataforma da mobilidade

O deputado social-democrata eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, exigiu esta quarta-feira ao Governo da República que sejam corrigidos os constrangimentos e falhas na plataforma electrónica associada ao mecanismo de mobilidade aérea dos residentes e estudantes da Madeira e do Porto Santo.

Numa intervenção perante o ministro da Reforma do Estado, o parlamentar defendeu que a plataforma deve "funcionar na perfeição" e ser actualizada de modo a cumprir integralmente as novas regras aprovadas pela Assembleia da República. A Lei n.º 23/2026, publicada em Junho, obrigou, aliás, à adaptação das funcionalidades da plataforma electrónica, lembra o deputado, em comunicado.

Paulo Neves considerou "inaceitáveis" os problemas registados e pediu ao Governo que tome as medidas necessárias para simplificar e melhorar o processo, que tem "impacto directo para quem viaja". Segundo a informação divulgada, o secretário de Estado presente na audição garantiu que o assunto está a ser acompanhado.