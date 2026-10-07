Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para 2,3% este ano e 1,8% em 2027

O Banco de Portugal (BdP) reviu hoje em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa para 2,3% este ano e 1,8% em 2027, no Boletim Económico de outubro.

Estas projeções reveem em alta as divulgadas pela instituição em junho para 2026 (0,5 pontos percentuais) e 2027 (0,2 p.p.), e são também mais otimistas do que o Governo, que em abril apontou para um crescimento de 2% este ano.

O banco central estima que o Produto Interno Bruto (PIB) português deverá acelerar em 2026, "impulsionado pelos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pelas medidas orçamentais e por um desempenho mais positivo das exportações".

Segundo as projeções da instituição, a composição do crescimento deverá alterar-se, "com uma redução do contributo do consumo privado e um maior contributo das exportações".

Já o rendimento real das famílias "deverá abrandar, refletindo a desaceleração das remunerações e, em 2026, também o impacto da subida não antecipada dos preços".

A previsão do banco central é que a inflação atinja os 3,1% este ano, abrandando para 2,4% em 2027 e 2,0% em 2028.