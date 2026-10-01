Angola vacina quase 11 milhões de crianças contra pólio, sarampo e febre amarela

Angola vai vacinar quase 11 milhões de crianças contra pólipo vírus circulante, sarampo e febre amarela, numa campanha nacional, entre 08 e 12 de outubro, informou ontem o Ministério da Saúde (MINSA).

A campanha de vacinação decorre nas 21 províncias do país com o objetivo de alcançar pelo menos 95% de cobertura nos municípios alvo, refere um comunicado do ministério, detalhando que o objetivo é reforçar a proteção de quase 11 milhões de crianças menores de 9 anos e interromper a circulação de doenças preveníveis com vacina.

As autoridades salientam que a campanha, que vai mobilizar 18.201 equipas de vacinação, decorre num contexto epidemiológico que "exige" uma resposta coordenada.

Pelo menos 20 casos de pólio vírus circulante foram registados em nove províncias angolanas desde janeiro de 2025.

No mesmo período, foram confirmados 1.954 casos de sarampo em todo o país, enquanto a febre amarela regista 19 casos confirmados em Luanda e Icolo e Bengo.

Nesta campanha, o MINSA estima imunizar no total 10,9 milhões de crianças (em 326 municípios), detalhando que 2,5 milhões de crianças serão vacinadas contra a pólio em 68 municípios, e 1,2 milhões contra a febre amarela em 21 municípios de Luanda e Icolo e Bengo.

Brigadas porta a porta, postos fixos e avançados devem ser criados no âmbito da campanha que surge para "reforçar a imunidade das crianças e reduzir o risco de transmissão" destas doenças, diz o ministério, que apela ainda aos pais, encarregados de educação, líderes comunitários e toda a população para participarem ativamente, acolherem as equipas de vacinação e levarem as crianças aos postos de vacinação.