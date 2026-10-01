Bruno Macedo recorda o progresso da Madeira desde a tomada de posse do primeiro governo regional

Comemoram-se, hoje, 1 de Outubro, 50 anos desde a tomada de posse do I Governo Regional, presidido por Jaime Ornelas Camacho. Uma data destacada por Bruno Macedo, numa intervenção no período antes da ordem do dia.

Há 50 anos, a Madeira era "uma região insular esquecida no meio do Atlântico", as ilhas, lembra o deputado social-democrata, "eram apenas para explorar".

Grandes taxas de analfabetismo, elevadas taxas de mortalidade infantil, pobreza generalizada e uma população forçada à emigração, foi um primeiro cenário traçado por Bruno Macedo que que recordou carências básicas como água, electricidade e saneamento básico em muitas casas. "Gente que vivia em furnas".

"Um povo que vivia em ilhas dentro da própria ilha" e não tinha acessos, recordando o tempo que demorava ir do Funchal ao Porto Moniz.

"Durante 550 anos explorados pelos senhores colonialistas", afirmou dpeutado.

Em 1976 tomou posse o primeiro governo do PSD, seguido-se mais 10 liderados por Alberto João Jardim e outros 5 de Miguel Albuquerque.

Bruno Macedo enumerou as obras da rede viária, os investimentos na Educação e na Saúde e todo um "desenvolvimento" que foi conseguido em 50 anos. Obras que tiveram "mais apoios da Europa do que do próprio país".

No entanto, hoje, diz, "a Autonomia não está garantida" e persistem lutas, como a lei das finanças regionais e a revisão Constituição.