Madeira guarda 321 embriões congelados

A Madeira conta com 321 embriões congelados no Centro de Reprodução, que realizou 243 tratamentos desde 2024. Os fetos criopreservados já contribuíram para 32 partos e há 21 gravidezes em curso. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e7 .

A maior mancha gráfica vai para a Catequese que perde crianças. A reportagem nas páginas 4 e 5 mostra como há menos jovens, dificuldades em recrutar catequistas e outras actividades que estão a mudar a catequese na Região. As Paróquias procuram adaptar horários, métodos e linguagem para manter as novas gerações ligadas à fé.

Fomos no Rasto do… Solar dos Reis Magos que não está à venda. O promotor garante que projecto de recuperação se mantém e aguarda pelo novo PDM. Já o terreno vizinho está anunciado por quatro milhões. Leia na página 26.

Destaque ainda, na página 8, para o madeirense que venceu bolsa de investigação. João Pedro Vieira superou 16 outras candidaturas com estudo sobre polimedicação e desigualdades no acesso aos cuidados de saúde.

Por fim, o Arco da Calheta quer subir a vila. O JPP levou proposta ao parlamento regional, mas moradores dividem-se e apontam falta de comércio e serviços.

Estas e outras notícias constam da edição desta terça-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o seu DIÁRIO.