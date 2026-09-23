Lavrov garante na ONU que Rússia "não vai interromper" a guerra

A Rússia "não vai interromper" a sua guerra com a Ucrânia, garantiu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusando a Europa de estar a tentar sabotar os esforços de paz.

"Gostaria de reiterar que não vamos interromper a nossa operação militar especial", disse Lavrov, numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, convocada pelos membros europeus desse órgão da ONU.

"A Europa só quer uma pausa e quer usá-la para encher o regime de Kiev com armas", acrescentou.