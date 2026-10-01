O dia depois do adeus

O abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da Selecção Nacional, em plena preparação para o jogo com a Dinamarca, domina naturalmente as primeiras páginas desta quinta-feira, 1 de Outubro. O choque com Jorge Jesus, as razões que terão levado o capitão a deixar a concentração e a promessa de "dizer a verdade aos portugueses" são apresentados pelos jornais como o episódio central do dia, embora com diferentes leituras e níveis de dramatização. A imprensa generalista cruza a crise na Selecção com o Orçamento do Estado, o custo de vida e o arrendamento, enquanto os jornais desportivos fazem da saída de Ronaldo praticamente toda a manchete.

Na revista Visão



A Visão apresenta uma primeira página de perfil mais editorial, sem esquecer a actualidade internacional. O destaque é dedicado ao Douro, com o título "A arte de bem receber", numa viagem entre Mesão Frio e Vila Real que mostra a transformação do território através de novos alojamentos, restaurantes, adegas, enoturismos e passeios de barco, tendo o rio como elemento central. A revista propõe ainda um ensaio sobre o valor de cuidar de uma paisagem cultural. Na faixa superior, "Brasil. Duelo do passado no país do futuro" introduz a disputa política brasileira, enquanto o "Debate sobre o estado do mundo" reúne as reflexões de Nicole Gnesotto e Emanuel Maria Carrilho. A edição inclui ainda um guia dos melhores locais para correr em Lisboa e no Porto.

No Correio da Manhã

"Famílias penalizadas" pelo aumento do custo de vida e pela subida dos juros da habitação é o principal destaque económico do Correio da Manhã, mas é Ronaldo quem domina a actualidade. "Dinamarca-Portugal. Ronaldo abandona seleção em rutura com Jesus" dá conta do episódio que marcou a concentração nacional. O jornal destaca ainda a abstenção socialista que viabiliza o Orçamento do Estado, o homicídio de um imigrante nepalês na Ericeira e o caso do copiloto que esfaqueou o piloto num voo entre o Dubai e Israel. Entre os restantes temas, surgem o "Gang do Rolex", processos por assédio na Saúde, uma nomeação para a liderança do IMT e uma nova condenação de Nuno Homem de Sá por violência doméstica.

No Público

"Choque com Jesus. Ronaldo abandona estágio da seleção. É o fim de uma era?" é o grande destaque da primeira página, com o jornal a colocar desde logo a questão sobre o significado da saída do capitão. A manchete principal, contudo, é acompanhada por temas de política social e económica, como a previsão de aumentos das pensões mais baixas acima da inflação em 2027 e a possibilidade de garantir médico de família a todos os utentes até 2029. O Público aborda ainda a situação das Forças Armadas, o caso Football Leaks, a avaliação dos professores, a viabilização do Orçamento pelo PS e as alterações à lei do arrendamento, que avançam para discussão na especialidade com a abstenção do Chega.

No Jornal de Notícias

"Fim da história. Ronaldo diz adeus à seleção" é o título que abre o Jornal de Notícias, que acrescenta uma informação particularmente forte: a decisão será irreversível e o avançado não voltará a vestir as cores nacionais. O jornal conta que Ronaldo saiu de Copenhaga num jato privado e cita a promessa de que "A seu tempo direi a verdade aos portugueses". A explicação para a ruptura é procurada nas palavras de Jorge Jesus — "Na equipa mando eu" — e no confronto sobre a titularidade. A contestação social, com oito greves marcadas até ao fim do mês, também merece destaque, tal como processos judiciais envolvendo funcionários do FC Porto, o impacto do passe intermodal nos transportes de Porto e Lisboa, o ataque de um copiloto a um piloto e a reabertura do Mosteiro de São Bento da Vitória.

No Diário de Notícias



O Diário de Notícias coloca Ronaldo ao lado de uma actualidade marcada por dificuldades económicas e sociais. "Crise. Cristiano Ronaldo abandona estágio da seleção e promete 'dizer a verdade aos portugueses'" é o destaque, acompanhado por notícias sobre uma clínica de fertilidade falida, a subida do gás no mercado regulado e a passagem das alterações ao arrendamento à especialidade com a abstenção do Chega. O jornal dá ainda conta do episódio dramático num avião após o esfaqueamento no cockpit, publica uma entrevista com Santiano Gerchunoff sobre a direita e a esquerda e destaca o cinema de Tom Cruise e a polémica em torno da ausência do Rali de Portugal do Mundial de 2027.

No Negócios



Na imprensa económica, a saída de Ronaldo perde protagonismo para o impacto das decisões e tendências económicas. O Negócios abre com a decisão do Constitucional que pode pôr em risco a cobrança de IMI sobre parques eólicos. A energia volta a estar em destaque, com a previsão de que luz e gás natural pesem ainda mais nos orçamentos familiares. Também a subida da Euribor merece atenção, com reflexos esperados nas prestações do crédito à habitação. Entre os restantes temas estão a proposta para eliminar o pagamento físico das portagens, as perspectivas de investimento da Ark Invest, o aumento das fraudes nos mercados financeiros e a expectativa da Fnac Darty de crescimento das vendas em 50%.

No O Jornal Económico



O Jornal Económico abre com a queda das vendas de alimentos, a primeira em três anos, mas dá também grande espaço ao acordo político em torno do Orçamento e da nova Lei do Arrendamento. O jornal noticia que o Orçamento está a caminho de ser aprovado com a abstenção do PS e que Governo e Chega chegaram a acordo para aprovar alterações ao arrendamento. A ronda de financiamento da OpenAI, a entrada de Lufthansa e Air France-KLM na corrida à TAP e a subida dos custos de electricidade e gás para mais de 1,2 milhões de famílias completam os principais destaques. A produção suinícola e a intenção de aumentar a produção em mais de 20% também merecem chamada.

No A Bola



Nos desportivos, o adeus de Ronaldo é absoluto. A Bola abre com "Um triste adeus. Cristiano Ronaldo abandona seleção" e recupera a sequência dos acontecimentos: o capitão não treinou, deixou o estágio e viajou num jato particular para Madrid. Jorge Jesus, que durante a tarde garantira que "Não há caso nenhum, pá!", terá depois assumido que falou com Ronaldo para jogar e mudou de ideias. O jornal aponta ainda as frases "Quem manda aqui sou eu" e "Gonçalo vai ser titular" como decisivas para o desfecho. O jogo com a Dinamarca surge naturalmente em destaque, ao lado das notícias do FC Porto, Benfica e Sporting e da qualificação dos Sub-21 para o Europeu.

No O Jogo



"CR7 vira as costas à seleção" é a manchete de O Jogo, que também coloca a saída para Madrid e a promessa de Ronaldo no centro da primeira página. O jornal escreve que o capitão provocou um "terramoto à escala global" ao abandonar a concentração depois de ouvir a conferência de imprensa de Jorge Jesus. As duas frases que resumem o choque são reproduzidas em destaque: "A seu tempo direi a verdade aos portugueses", de Ronaldo, e "O estatuto não dá direitos. Quem decide sou eu", de Jorge Jesus. O encontro Dinamarca-Portugal completa o principal espaço dedicado à Selecção, enquanto o FC Porto surge com a contratação de Chris Smalling.

E no Record



"Ronaldo sai em choque com Jesus" é a manchete do Record, que atribui à conferência de imprensa do seleccionador o momento que levou o capitão a fazer as malas. O jornal salienta que Jorge Jesus começou por garantir que não havia caso, mas acabou por admitir uma "zanga". Ronaldo terá falado com Pedro Proença antes de deixar a concentração e promete "dizer a verdade a todos os portugueses". O avançado deixou Copenhaga num avião privado com Madrid como destino. Fora da Selecção, o Record destaca o campeão mundial de triatlo Vasco Vilaça, o mercado do Benfica, a preparação do Sporting para os últimos minutos dos jogos, a contratação de Chris Smalling pelo FC Porto e os resultados europeus de Benfica, Sporting e Torreense.