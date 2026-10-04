Bettencourt quer Câmara "disponível, competente e próxima"

Celso Bettencourt afirmou hoje, na primeira sessão solene comemorativa de Câmara de Lobos em que participa como presidente da Câmara Municipal, que a confiança dos câmara-lobenses "não é um prémio", mas "uma responsabilidade".

"Obriga-nos a trabalhar com seriedade, a estar próximo das pessoas, a ouvir com atenção, a decidir quando é preciso decidir e, acima de tudo, a responder com resultados", afirmou.

O autarca reconheceu o trabalho desenvolvido pelos anteriores executivos, mas salientou que recebeu também "necessidades por resolver" e "as legítimas expectativas de uma população que quer continuar a ver a sua terra avançar".

Bettencourt revelou que, durante o primeiro ano de mandato, a Câmara reorganizou serviços, reforçou a capacidade de trabalho, aproximou equipas e reviu procedimentos.

Foi igualmente iniciado "um caminho de maior modernização e informatização", acompanhado pela renovação da imagem e da forma de comunicação do município.

"Tudo isto tem uma finalidade muito simples: servir melhor", afirmou.

O presidente da Câmara defendeu que quem recorre aos serviços municipais deve ser bem recebido, perceber o andamento do seu processo e encontrar uma resposta.

"O tempo das pessoas merece respeito", sublinhou.

"Quero uma Câmara disponível, competente e próxima", afirmou Bettencourt, acrescentando que pretende uma autarquia que conheça o concelho, esteja no terreno e tenha capacidade para agir.

O autarca do PSD entrou depois no balanço do primeiro ano de mandato, que classificou como "um ano de preparação e de planeamento", destacando o lançamento de projectos de arquitectura, engenharia e especialidades, levantamentos, pareceres, candidaturas, cadernos de encargos, procura de financiamento e procedimentos de contratação.