Mais de 3.100 utentes de Câmara de Lobos abrangidos por programas de saúde

No Dia de Concelho de Câmara de Lobos, o Instituto de Administração da Saúde aponta que mais de 3.100 utentes desse concelho foram beneficiados com programas de saúde, nos últimos sete anos. Trata-se do segundo município fora do Funchal com maior número de beneficiários destes apoios às famílias da Região.

Segundo nota à imprensa, o ‘Kit Bebé’ assegura, desde 2019, "um apoio estruturante às famílias deste concelho no início de vida, abrangendo mais de 1.600 recém-nascidos". Este cartão permite a aquisição de produtos de saúde e bem-estar em todas as farmácias da Região.

Quanto ao ‘+Visão Crianças e Jovens’, que se encontra activo desde 2022, já chegou a mais de 660 utentes com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Paralelamente, o ‘+Visão Seniores’, em vigor desde 2019, apoiou mais de 618 residentes, na comparticipação de 150 euros na compra de óculos graduados nas ópticas aderentes.

A saúde oral regista igualmente resultados consistentes. O programa ‘+Sorriso’, dirigido a crianças e jovens entre os 10 e os 16 anos, contabiliza mais de 270 beneficiários desde 2023.

Com mais de três mil beneficiários, Câmara de Lobos destaca-se como um dos concelhos onde os programas do IASAÚDE têm maior expressão.