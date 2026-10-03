IPMA prolonga aviso amarelo para chuva no grupo Oriental dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para as ilhas do grupo Oriental dos Açores devido às previsões de precipitação, por vezes forte.

O aviso amarelo para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada, vigorava até às 18:00 de hoje, mas foi prolongado até às 00:00 de domingo, segundo um aviso do IPMA.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A chuva que se regista nos Açores provocou hoje derrocadas, a obstrução de estradas e o transbordo de ribeiras na ilha de Santa Maria, sem registo de feridos, nem desalojados, segundo disse a autarca de Vila do Porto, Bárbara Chaves, em declarações à agência Lusa, ao início da tarde.

O mau tempo condicionou também hoje as ligações aéreas do arquipélago para o exterior e entre algumas ilhas açorianas, com alguns voos cancelados e outros atrasados, segundo uma consulta da página da ANA - Aeroportos de Portugal.