Al Nassr vence Neom SC por 1-0 com golo decisivo de João Félix

O Al Nassr venceu hoje o Neom por 1-0, para a Liga saudita de futebol, com um golo do português João Félix, num encontro em que Cristiano Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade.

Em Riade, João Félix marcou o único golo da partida, aos 61 minutos, na sequência de uma assistência do brasileiro Ângelo, e garantiu o triunfo da equipa saudita, vindo a ser substituído já nos descontos (90+1).

Antes do intervalo, aos 45+6 minutos, o internacional português Cristiano Ronaldo falhou uma grande penalidade, mantendo-se o nulo até ao descanso, numa partida em que o médio luso Samu Costa também foi titular.

Com este resultado, o Al Nassr reforça os lugares de topo na tabela classificativa da Liga saudita, somando 22 pontos e ocupando provisoriamente o terceiro posto do campeonato.

Por sua vez, o Neom SC mantém-se com 16 pontos na tabela, posicionando-se na sexta posição, numa classificação comandada, para já, por Al-Qadisiya e Al Hilal, com 25 e 24 pontos respetivamente.