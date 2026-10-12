Alerta aéreo em Riade atrasa início do jogo do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo

Segundo a imprensa da Arábia Saudita, um incêndio de grandes proporções em Riade, na sequência de um novo ataque com mísseis do Ansarallah, atrasaram o início do jogo entre o Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, e o Neftchi, jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões Asiáticos

A defesa da Arábia Saudita emitiu um alerta de segurança 15 minutos antes do jogo começar. As equipas já estavam no túnel de acesso ao relvado, mas não chegaram a ter ordem para subir ao tapete verde e permanecem resguardados nos balneários. A ordem geral é para que se evite, a todo o custo, aglomerações. Ainda assim, nas bancadas do Alawwal Park estam milhares de pessoas.