O treinador do Nacional, Alexandre Santos, mostrou-se desiludido com a derrota diante da Sanjoanense e consequente eliminação da Taça de Portugal. Contudo, o técnico da equipa alvinegra apontou as más condições do relvado para que a sua equipa não conseguisse ter o domínio desejado do encontro.

"Esta derrota explica-se pelas oportunidades de golo que tivemos e não marcámos. Os jogadores estão frustrados e desiludidos com o resultado, mas não com a nossa entrega. Devido ao estado do relvado não conseguimos explanar o nosso futebol nos primeiros 15 minutos, mas depois soubemos adaptar-nos, sobretudo na segunda parte, na qual tivemos mais oportunidades de golo. Depois, a 10 minutos do fim sofremos um golo que nos deixou a responder com o coração, mas com golos não conseguimos responder. A nossa obrigação era ganhar e esse sinal foi dado pelo Nacional desde o primeiro momento. No entanto, tomar conta do jogo num relvado nestas condições não é fácil".