Sporting vence em Lens com golo marcante de Luis Suárez

O Sporting somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas na Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa dos franceses do Lens, por 2-0, em jogo da fase de liga.

O colombiano Luis Suárez assinou, aos 22 minutos, o seu sétimo golo em 14 encontros pelo Sporting na 'Champions' e tornou-se o melhor marcador da história dos 'leões' na principal competição europeia de clubes, antes de o italiano Issa Doumbia fixar o resultado, aos 74.

A formação 'leonina' está provisoriamente no topo da classificação, com seis pontos, sendo que, na terceira jornada, agendada para a próxima semana, recebe os austríacos do LASK Linz no Estádio José Alvalade, em 21 de outubro, a partir das 20:00.