Filipe Ferreira vence os 30 km
Madeirense corta a meta em 2h16m58s
Filipe Ferreira venceu a prova de 30 quilómetros do EcoTrail Funchal Madeira, ao cortar a meta na Avenida Arriaga com o tempo de 02:16:58.
O atleta madeirense foi o primeiro a concluir o percurso, numa prova que partiu do Chão da Lagoa e passou pelo Pico do Areeiro, pela Estrela e pela Praia Formosa, antes de terminar no centro do Funchal.
É, para já, o único atleta a cortar a linha de chegada no centro da cidade.
(Em actualização)