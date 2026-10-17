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Ecotrail Desporto

Filipe Ferreira vence os 30 km

Madeirense corta a meta em 2h16m58s

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Filipe Ferreira venceu a prova de 30 quilómetros do EcoTrail Funchal Madeira, ao cortar a meta na Avenida Arriaga com o tempo de 02:16:58.

O atleta madeirense foi o primeiro a concluir o percurso, numa prova que partiu do Chão da Lagoa e passou pelo Pico do Areeiro, pela Estrela e pela Praia Formosa, antes de terminar no centro do Funchal.

É, para já, o único atleta a cortar a linha de chegada no centro da cidade.

(Em actualização)

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