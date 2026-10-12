Ronaldo marca na primeira vitória do Al Nassr na Liga dos Campeões asiáticos

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo contribuiu hoje com um golo para a primeira vitória do Al Nassr na fase de liga da Liga dos Campeões asiáticos, na receção ao Neftchi (3-1), na segunda jornada.

Em Riade, o avançado e capitão luso marcou pela quinta vez esta época (42 minutos), já depois de o brasileiro Ângelo ter adiantado os sauditas (33), cuja vantagem foi ampliada através de um autogolo de Anvarjon Gofurov (78).

O suplente Alisher Odilov ainda reduziu a favor dos uzbeques (51 minutos), que terminaram em inferioridade numérica, por expulsão de Ikromjon Alibaev (65).

Ronaldo foi totalista, tal como os compatriotas Samu Costa e João Félix, e ajudou o Al Nassr a recuperar da goleada sofrida na visita aos emiradenses do Al Ain (4-0), na primeira ronda da fase principal da Liga dos Campeões.

O jogo começou com uma hora de atraso, num dia em que voltaram a ser ouvidas explosões em Riade, na sequência de outros ataques aéreos por parte dos huthis do Iémen, combatentes pró-iranianos, a aeroportos e infraestruturas energéticas da Arábia Saudita, apoiante do Governo iemenita.

O Al Nassr subiu ao oitavo lugar da Zona Oeste da fase de liga da Liga dos Campeões, último de acesso aos oitavos de final, e tem três pontos, numa classificação comandada, para já, por Al Ain e Esteghlal, ambos com seis.

Os iranianos do Esteghlal ganharam fora aos qataris do Al Gharafa (2-1), orientados pelo português Pedro Martins e situados no 13.º lugar, sem pontos.

Fora da zona de acesso à fase a eliminar da principal prova asiática de clubes também continuam os emiradenses do Al Wasl, do técnico luso Rui Vitória, após perderem em casa frente aos sauditas do Al Ahli (3-1).

O português Pedro Malheiro fez o único golo do Al Wasl, 14.º e antepenúltimo classificado, ainda a 'zeros', enquanto o compatriota Francisco Trincão marcou e assistiu na estreia a ganhar do Al Ahli, vencedor das últimas duas edições da Liga dos Campeões.