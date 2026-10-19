Carlota Rodrigues alcança 12.º lugar mundial no Sprint de SUP-C

A atleta do Clube Naval do Funchal (CNF), Carlota Rodrigues, alcançou o 12.º lugar mundial na disciplina de Sprint, no escalão de juniores femininos, durante o Campeonato do Mundo de SUP-C, que decorreu entre 14 e 18 de Outubro, em Sabaudia, Itália.

A representar Portugal, a atleta madeirense participou nas disciplinas de Sprint, Race Técnico e Longa Distância, numa competição que reuniu atletas de vários países.

No Sprint, disputado na distância de 100 metros, Carlota Rodrigues garantiu a qualificação para as meias-finais, depois de uma prestação marcada por uma boa largada, que lhe permitiu ganhar vantagem e assegurar a passagem à fase seguinte.

No Race Técnico, uma prova de 1.000 metros com várias rondagens de boia, a atleta do CNF voltou a destacar-se na fase de qualificação, chegando à primeira boia na liderança do grupo. Carlota terminou a eliminatória na quarta posição, garantindo o apuramento para as meias-finais, disputadas a 17 de outubro.

A participação no Campeonato do Mundo terminou com a prova de Longa Distância, no domingo, dia 18. Num percurso de 12 quilómetros, dividido em três voltas, Carlota enfrentou outras 64 atletas do escalão de juniores femininos. Apesar das dificuldades sentidas na fase inicial, conseguiu recuperar posições ao longo da prova, terminando no 26.º lugar.