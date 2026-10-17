Janneke Schespenhuyzem: "Adorei a prova"

Janneke Schespenhuyzem, dos Países Baixos, estreou-se na Madeira com uma vitória na prova feminina de 60 quilómetros do Ecotrail, concluída em 8:46:07. A atleta mostrou-se muito satisfeita com a experiência, apesar de ter considerado a corrida exigente.

Na sua primeira visita à Região, Janneke revelou ter gostado muito tanto da prova como da oportunidade de conhecer a Madeira, destacando a experiência global como muito positiva.

A vitória acabou por ser uma surpresa para a atleta, que não partiu com grandes expectativas de triunfo. A neerlandesa foi a única mulher a concluir a distância rainha, confirmando assim o primeiro lugar no sector feminino.