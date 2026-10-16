Madeira leva 41 bebidas espirituosas ao concurso mundial

A Madeira apresenta 41 bebidas espirituosas na 28.ª edição do Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, que decorre pela primeira vez em Portugal, reunindo mais de 2.300 produtos de 70 países. Destas inscrições regionais, 24 são de rum agrícola.

Os números foram avançados por Nuno Maciel, secretário regional da Agricultura e Pescas, que representou o presidente do Governo Regional à margem do evento, após Miguel Albuquerque ter cancelado a presença na sessão de abertura.

"É uma forma de potenciarmos, divulgarmos e promovermos o rum da Madeira e as bebidas espirituosas madeirenses ao mais alto nível", afirmou o governante, destacando a importância de um concurso internacional para valorizar a produção regional.

Segundo Nuno Maciel, o rum agrícola representa actualmente cerca de 5,8 milhões de euros em comercialização. Já o processamento de 18 mil toneladas de cana-de-açúcar, este ano, traduziu-se no pagamento de quase cinco milhões de euros aos agricultores.

O secretário regional salientou ainda a importância de aumentar o valor acrescentado do produto madeirense, através da aposta no envelhecimento do rum, apoiada pelo Governo Regional junto dos operadores económicos.

"O rum envelhecido poderá valer cerca de 20% do nosso mercado", referiu, explicando que a forte procura interna limita actualmente a necessidade de exportação.

Durante os três dias do concurso, os jurados participam em provas cegas e visitam unidades de produção, incluindo o Engenho do Norte, numa iniciativa que pretende promover a Região e o sector primário madeirense.