Secretária alerta para falta estrutural de professores

A falta de professores é um problema estrutural que exige respostas adequadas, sobretudo perante o envelhecimento da classe docente e a escassez de profissionais em determinadas áreas. O alerta foi deixado por Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, à margem do seminário ‘40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo. Entre o legado e os futuros possíveis’, que se realiza no aduitório da Reitoria da Universidade da Madeira.

A governante reconheceu que o sector enfrenta dificuldades para assegurar a substituição dos docentes que se aposentam. “É preciso formar mais professores porque a classe está envelhecida e vão sair outros e não temos número suficiente para os substituir em algumas áreas”, afirmou, defendendo a necessidade de motivar os jovens para a profissão.

Entre as áreas mais carenciadas identificou a Informática e o ensino do Português, embora tenha destacado a procura pelos cursos de formação de educadores de infância e professores do 1.º ciclo.

Como resposta, lembrou que a Universidade da Madeira vai iniciar ainda este ano um curso de profissionalização em serviço, destinado a professores que já trabalham nas escolas e pretendem obter habilitação profissional para a docência.

A Secretaria Regional de Educação assumirá o pagamento integral das propinas dos docentes com vínculo à tutela que frequentem esta formação.

Relativamente aos 40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, Elsa Fernandes considerou que o documento continua actual e não necessita de alterações profundas, apesar da evolução da sociedade.

Recordou que, em 1976, a Madeira apresentava uma taxa de analfabetismo de 55%, realidade profundamente transformada nas décadas seguintes.

“Hoje todas as crianças estão na escola”, salientou, defendendo que o próximo desafio passa por garantir uma educação personalizada, capaz de responder às necessidades individuais dos alunos.

A secretária regional destacou ainda o percurso de inovação do sistema educativo madeirense, considerando que a aplicação da Lei de Bases permitiu transformar profundamente a educação na Região.