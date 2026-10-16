Sancho Gomes reúne-se com representantes da comunidade madeirense na Venezuela

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reuniu-se hoje com representantes da comunidade madeirense, empresários e responsáveis associativos em Barquisimeto, no Estado venezuelano de Lara, no âmbito da deslocação oficial à Venezuela, que decorre entre 8 e 20 de Outubro.

A visita acontece na sequência dos sismos de 24 de Junho e tem como um dos objectivos acompanhar a situação da comunidade portuguesa e reforçar a articulação com as estruturas locais.

Na nota enviada lê-se que o encontro contou com a participação do conselheiro da Diáspora Madeirense, Nelson Nunes, dos presidentes do Clube Luso Larense e do Club Madeira Atlântico, Odília Sousa e Juan Silva, respectivamente, do cônsul honorário de Portugal em Barquisimeto, Ivo da Conceição Gomez, de representantes do sector empresarial de origem portuguesa e do médico Alexander Zigankoff.

Durante a reunião, os empresários manifestaram optimismo quanto ao futuro, apesar das dificuldades económicas agravadas pelos sismos. Sancho Gomes destacou o contributo dos empresários de origem portuguesa para a economia venezuelana, nomeadamente na criação de emprego, na actividade comercial e no desenvolvimento do país.

O responsável regional defendeu também a importância de manter uma relação próxima com o tecido empresarial, de modo a conhecer os desafios enfrentados e identificar oportunidades de cooperação entre a Madeira e a diáspora. As necessidades sociais e de saúde da comunidade estiveram igualmente em análise. Alexander Zigankoff, médico integrado numa rede de oito profissionais de saúde que apoiam a comunidade portuguesa na Venezuela, acompanha cerca de 30 pacientes por mês, incluindo pessoas com necessidades alimentares e dificuldades no acesso a medicamentos.

Por sua vez, o cônsul honorário deu conta de algumas das carências sentidas pela comunidade e informou ter realizado quatro permanências consulares desde o início do ano.

A reunião abordou ainda os desafios do movimento associativo, em particular a necessidade de envolver as gerações mais jovens. Sancho Gomes salientou a importância das associações na preservação das raízes culturais madeirenses e defendeu a criação de actividades que aproximem os lusodescendentes da sua herança.

O director regional agradeceu também o envolvimento das associações no apoio às vítimas dos sismos, destacando o contributo do Centro Luso Larense, nomeadamente através do acolhimento da mais recente Gala Solidária.