Nacional oficializa saída de Alexandre Santos… para o Petro de Luanda

O Nacional, através de comunicado, oficializou a saída do treinador Alexandre Santos. Informa ainda o clube alvinegro, que a saída do acontece directamente para o Petro de Luanda(Angola).

Eis, na integra, o comunicado do Nacional:

“O Clube Desportivo Nacional – Futebol, SAD informa que chegou, no dia de hoje, a acordo com o Atlético Petróleos de Luanda (conhecido como Petro de Luanda) para a transferência do treinador da equipa principal, Alexandre Santos, com efeitos imediatos.

Neste momento de despedida, o CD Nacional agradece toda a dedicação demonstrada na liderança da nossa equipa. A Alexandre Santos e aos seus adjuntos, o Clube endereça os desejos dos maiores sucessos pessoais e desportivos para este novo desafio.

A SAD informa ainda que, oportunamente, serão divulgadas todas as informações relativas ao novo corpo técnico que irá assumir o comando da equipa profissional de futebol.”