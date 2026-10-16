Sérgio Nóbrega anuncia saída da Assembleia Legislativa

Sérgio Nóbrega, fundador e presidente da Associação das Indústrias Criativas, anunciou que a organização pretende procurar outro espaço no próximo ano, para permitir que outras associações tenham a oportunidade de utilizar a Assembleia Legislativa da Madeira, onde a Mesclarte tem decorrido nos últimos dois anos.

“Cumprimos o nosso ciclo e queremos que este espaço se abra para outras associações”, afirmou, agradecendo o apoio institucional que permitiu desenvolver a iniciativa e trazer à Casa da Democracia personalidades e projectos ligados às indústrias criativas.

O responsável destacou ainda a importância da visibilidade mediática proporcionada pelas conferências, apresentações e outras iniciativas promovidas ao longo dos anos, considerando que esse trabalho tem dado espaço às associações e aos protagonistas do sector.

Na intervenção, Sérgio Nóbrega salientou também o potencial das indústrias criativas, que abrangem áreas como a moda, a arquitectura, a música, o design, a gastronomia e as artes performativas. Defendeu ainda a importância da ligação atlântica entre a Europa, África e a América Latina, tendo a língua portuguesa como elemento agregador.

O fundador da Mesclarte agradeceu os apoios recebidos e destacou os homenageados desta edição, João Abel de Freitas e o arquitecto Paulo David.