Academia Ponto Verde leva reciclagem a oito escolas da Madeira

A reciclagem vai voltar a entrar nas salas de aula da Madeira, com a Academia Ponto Verde (APV) a chegar, esta semana, a oito escolas da Região, com o objectivo de sensibilizar os mais novos para a correcta separação de resíduos de embalagens e incentivar a adopção de hábitos mais sustentáveis.

Dirigidas aos 2.º e 3.º ciclos, as sessões formativas têm como objectivo alcançar mais de 50 mil alunos este ano lectivo, um aumento de cerca de 32% face à edição anterior, que foi a maior de sempre, até ao momento. A iniciativa vai decorrer ao longo ano lectivo de 2026/2027 e os professores podem continuar a inscrever as suas turmas aqui.

Desenvolvidas em contexto de sala de aula, estas sessões de 45 minutos são orientadas de acordo com a regra dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), particularizando o papel das crianças e jovens na promoção de hábitos de separação de resíduos de embalagens, nomeadamente junto das suas famílias. Os alunos são ainda incentivados a utilizar o ELO, o assistente digital de reciclagem de embalagens da Ponto Verde, que está disponível no site e na app Ponto Verde, para ajudar a esclarecer dúvidas que persistam sobre a reciclagem de embalagens.

Acreditamos que a mudança começa pelo conhecimento e que os mais jovens têm um papel fundamental em levá-lo também para dentro de casa. A Academia Ponto Verde existe para aproximar a reciclagem de embalagens das escolas e, desde 2019, tem chegado a milhares de alunos e professores em todo o País. Com o novo ano lectivo, retomamos as sessões e regressamos agora à Madeira. Queremos continuar a crescer, a chegar a cada vez mais escolas e a envolver mais jovens, tornando a reciclagem de embalagens um hábito simples, natural e presente no dia a dia de todos Ricardo Sacoto Lagoa, director de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde

Este ano, além do regresso às escolas, a APV apresenta uma nova identidade visual, com um ADN próprio, divertido e orgânico, da qual faz parte a assinatura 'Vamos aprender a separar juntos?'. Através de uma linguagem visual mais moderna, dinâmica e alegre, procura-se criar uma relação mais próxima com este público e tornar a aprendizagem mais apelativa.

Iniciativas de educação ambiental como a Academia Ponto Verde, que leva o tema da reciclagem de embalagens a milhares de alunos e professores por todo o território nacional, assumem particular relevância no momento actual. Os resultados do primeiro semestre de 2026 mostram que o ritmo de crescimento da reciclagem de embalagens continua muito aquém do necessário. Um crescimento de apenas 1% demonstra que, se mantivermos esta trajectória, será muito difícil cumprir as metas actualmente em vigor, reciclar 65% das embalagens colocadas no mercado em 2026 e 70% em 2030. Neste contexto, é fundamental reforçar o conhecimento e a adoção de boas práticas de separação desde cedo.