Albuquerque garante colaboração nas buscas ao SESARAM

Miguel Albuquerque garantiu esta tarde que o Governo Regional está a colaborar com a Polícia Judiciária e o Ministério Público nas diligências realizadas no SESARAM, no âmbito de um processo que envolve o Serviço de Transporte de Doentes Não Urgentes e a Unidade de Vencimentos.

Questionado pelos jornalistas, à margem da entrega de 25 habitações no Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional assegurou que as autoridades têm acesso à informação e aos elementos solicitados.

" Nós colaboramos com a Polícia Judiciária e com o Ministério Público", afirmou, acrescentando que o Executivo faculta "tudo aquilo que for necessário às autoridades" para a realização das averiguações.

Confrontado com a possibilidade de prestar mais esclarecimentos sobre o caso, Albuquerque recusou acrescentar pormenores. "Não temos nada a esconder, portanto, tudo a andar", declarou.

O governante indicou ainda que as diligências decorreram durante a manhã, sem adiantar informação adicional sobre o processo ou sobre os elementos que estarão a ser investigados.

O SESARAM confirmou, em comunicado, a realização de diligências pelas entidades judiciais e institucionais competentes junto do Serviço de Transporte de Doentes Não Urgentes e da Unidade de Vencimentos. As buscas já tinham sido confirmadas ao DIÁRIO pela própria Polícia Judiciária.

Até ao momento, as declarações públicas de Albuquerque não esclarecem quais os factos concretos sob investigação, nem permitem estabelecer responsabilidades individuais no âmbito do processo.