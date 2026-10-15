Benfica e Torreense estreiam-se em casa em busca de segunda vitória

O Benfica e o Torreense fazem hoje o primeiro jogo em casa na Liga Europa de futebol, numa segunda jornada da fase de liga em que as 'águias' recebem o Celtic e o vencedor da Taça de Portugal joga com o Sunderland.

Na primeira ronda, os 'encarnados' triunfaram em casa dos italianos do AC Milan (2-0), treinado por Ruben Amorim, enquanto o Torreense se estreou de forma perfeita nas competições europeias, ao vencer no terreno dos noruegueses do Lillestrom (2-1).

Num confronto entre dois antigos campeões europeus, o Benfica recebe às 20:00 os escoceses do Celtic, num encontro no qual o treinador dos 'encarnados', Marco Silva, já vai poder contar com o central Clément Lenglet, que falhou, por castigo, o triunfo sobre o Vitória de Guimarães (2-0), na oitava jornada da I Liga portuguesa.

Em 'casa emprestada', no Estádio Municipal de Leiria, o Torreense vai jogar pela primeira vez perante os seus adeptos na Liga Europa, a partir das 17:45, frente aos ingleses do Sunderland, que regressa 23 anos depois às competições europeias.

O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, tenta a segunda vitória na Liga Europa, na receção aos ingleses do Crystal Palace, vencedores da Liga Conferência na última época.

Já os outros três treinadores portugueses em prova procuram os primeiros pontos, com o AC Milan, de Amorim, a visitar os austríacos do Salzburgo, o Anderlecht, de Vítor Bruno, a jogar em casa dos croatas do Dínamo Zagreb, e Tulipa a conduzir o Ararat-Armenia na deslocação ao terreno dos polacos do Jagiellonia.