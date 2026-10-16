Centro de Saúde da Madalena do Mar reabre quase três meses depois do previsto

O Centro de Saúde da Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, reabre ao público na próxima segunda-feira, 19 de Outubro, após cerca de seis meses de encerramento para obras de requalificação, que representaram um investimento de 307.427,80 euros (com IVA), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A unidade, que serve habitualmente cerca de 400 utentes, estava encerrada desde 8 de Abril. Inicialmente, o SESARAM previa concluir a intervenção até 30 de Junho, mas a reabertura acontece mais de três meses depois do prazo anunciado.

Durante este período, os utentes foram encaminhados para o Centro de Saúde da Ponta do Sol, onde ficaram assegurados os cuidados de saúde, enquanto as visitas domiciliárias se mantiveram sem interrupção.

Segundo o SESARAM, a empreitada contemplou a substituição das redes eléctrica e estruturada, a renovação de tectos, pavimentos e revestimentos, a instalação de novos envidraçados e a reabilitação da fachada e da cobertura.

A intervenção incluiu ainda melhorias na eficiência energética, acessibilidade e funcionalidade do edifício, procurando proporcionar melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais de saúde.

As obras foram financiadas pelo PRR, no âmbito do investimento destinado ao reforço das respostas na área da saúde mental e das demências, que contempla também a melhoria das infraestruturas dos cuidados de saúde primários.