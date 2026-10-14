"Portugueses que vivem nas ilhas precisam de respostas sobre a TAP"

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República quer que o ministro das Infraestruturas e Habitação esclareça de que forma é que ficarão salvaguardados os interesses dos madeirenses e porto-santenses, agora que foi anunciado que a Lufthansa passará a deter 49,9% da TAP.

Emanuel Câmara afirma que o "transporte aéreo tem um papel determinante" no que concerne à garantia da mobilidade dos madeirenses e porto-santenses dentro do próprio território nacional, tendo em conta a condição insular da Região, pelo que vai endereçar um pedido de esclarecimentos a Miguel Pinto Luz a questionar de que forma é que esta matéria foi tratada e assegurada no quadro das negociações que levaram à referida privatização.

Este é um assunto ao qual o Governo não se pode esquivar. Os portugueses que vivem nas ilhas precisam de respostas Emanuel Câmara, deputado madeirense na Assembleia da República

Este é, na óptica de Emanuel Câmara, mais um exemplo da forma como o Governo da AD tem vindo a "destratar e a desrespeitar" os madeirenses e porto-santenses no que concerne à garantia da continuidade territorial. "Isto, a somar aos constrangimentos que continuam a verificar-se na operacionalização do Mecanismo de Continuidade Territorial (antigo Subsídio Social de Mobilidade), que continuam a prejudicar fortemente os residentes na Região", finaliza.