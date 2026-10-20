Já está concretizada a nova configuração no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da passagem a independente (deputado não inscrito) de Miguel Castro, após deixar o CH.

O deputado passa a sentar-se na terceira fila, ao lado de deputados do JPP. Na sua frente, na terceira fila, sentam-se os ex-colegas de grupo parlamentar, Hugo Nunes e Manuela Gonçalves.

Para a primeira fila, avança Isabel Garcês do PS, que passa a sentar-se junto ao líder parlamentar Paulo Cafôfo.