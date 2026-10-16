Três em cada dez madeirenses come mal

Aumentar a frequência de consumo de hortícolas, leguminosas e pescado em 5%; bem como aumentar em 10% a adesão da população madeirense à dieta mediterrânica, é o objectivo do Serviço de Nutrição do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). Actualmente, apenas 38,1% das pessoas consome por dias as duas ou mais porções de hortícolas recomendadas; só 30,1% consome as três ou mais porções de leguminosas por semana; e, também por semana, só 34,3% cumpre a meta das três refeições de peixe. Além de 90,4% das pessoas apresentar baixa adesão à dieta mediterrânica. Os números são Serviço de Nutrição do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), que esta manhã promoveu no Mercado dos Lavradores a celebração do Dia Mundial da Alimentação.

‘Inovar hoje para nutrir o amanhã’ é este ano o lema deste ano e o Serviço está a levar à letra com a criação de uma nova aplicação. Na abertura do evento, que reuniu uma plateia de alunos da Escola Secundária Francisco Franco e ainda o Grupo Cantigas de Cá de Dentro, Bruno Sousa revelou que a Região tem uma estratégia definida e suportada no conhecimento avaliado da população madeirense.

“Inovar hoje para nutrir o amanhã é também valorizar o que a nossa terra nos dá, apoiar quem a trabalha e garantir que as gerações futuras possam continuar a alimentar-se com qualidade, saúde e confiança”.

A escolha do Mercado foi uma forma celebrar a identidade, as tradições e a ligação entre quem produz, quem vende e quem consome, justificou o director do Serviço de Nutrição. “É promover escolhas conscientes, combater o desperdício alimentar e valorizar os recursos que a natureza nos oferece”, declarou Bruno Sousa. Da horta ao prato, recorda, “existe um caminho de dedicação, trabalho e compromisso, que começa nas mãos de quem cultura a terra e termina à mesa de cada família”. E recomendou a escolha do local e sazonal, e a redução do desperdício alimentar.