Zona Militar da Madeira promove actividades para assinalar o Dia do Exército

A Zona Militar da Madeira vai promover um conjunto de actividades entre os dias 20 e 25 de Outubro, no Funchal, para assinalar o Dia do Exército, que é comemorado este sábado.

Neste sentido, entre os dias 20 e 23 deste mês, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, decorre a política de 'Portas Abertas' no Regimento de Guarnição N.º 3 com uma visita à Bateria de Costa (Pico da Cruz) e na Unidade de Apoio (Antigo GAG 2) com uma visita à Bateria de Artilharia Antiaérea (Pico do Bucho).

Entre as 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 é possível visitar o Museu Militar da Madeira.

No domingo, dia 25, no Museu Militar da Madeira, das 10h00 às 16h30, decorre a política de 'Portas Abertas'.

No Largo da Restauração e Jardim exterior do Palácio de São Lourenço, das 10h00 às 16h30, decorrem actividades como esclada e rapel na Torre de Multiatividades, exposição de meios e capacidades militares, equipa de divulgação do Exército Português e momentos musicais do grupo de câmara da Banda Militar da Madeira.

No mesmo dia, às 18 horas, decorre a cerimónia do arriar da Bandeira Nacional.