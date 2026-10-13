Rede-T lança versão 3.0 da sua plataforma 'on-line'

A Rede-T anuncia o aguardado lançamento da sua versão 3.0 'on-line'. Assim, desde segunda-feira, 12 de Outubro, a plataforma apresenta-se completamente renovada e com novas funcionalidades para todos os seus membros.

Destacam-se, por exemplo, a capacidade de os membros selecionarem quais as ofertas de trabalho a caírem diretamente nas suas caixas de correio electrónico.

Conforme referido por Ricardo Augusto, fundador e CEO da Rede-T, "esta nova versão construída sobre um esqueleto totalmente novo, permitirá, implementar com muito mais rapidez novas ferramentas que venham a ser desenvolvidas brevemente".

Vamos deixar que os membros descubram tudo o que a plataforma apresenta de novo à medida que vão explorando a mesma. Ricardo Augusto, fundador e CEO da Rede-T

Durante o corrente mês, a Rede-T V3 irá anunciar "novas parcerias com nomes de relevo no sector da restauração, selecção e recrutamento, entre outras".

Uma outra novidade prende-se com a colaboração de um novo elemento que neste momento está responsável pela área de marketing da plataforma com o intuito de garantir que a mesma está alinhada com as novas tendências do mercado permitindo assim um crescimento mais dinâmico e sustentável.

A REDE-T caminha actualmente para os 19 mil profissionais registados do canal Horeca, mais de 30 mil ofertas de trabalho publicadas, mais de 2 mil documentos disponíveis para descarregamento. A plataforma disponibiliza ainda acesso a quase 3 mil currículos de profissionais do sector, bem como um directório empresarial que integra algumas das marcas mais reconhecidas da indústria.