Papa aborda com chefe da diplomacia da UE guerras na Ucrânia e no Médio Oriente

O Papa Leão XIV recebeu hoje, no Vaticano, a chefe de diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, com quem discutiu a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como as necessidades humanitárias e o risco de polarização social.

"Falámos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e da necessidade de uma paz justa e duradoura, da situação no Médio Oriente e das necessidades humanitárias urgentes, bem como do perigo crescente que representam a polarização social e a Inteligência Artificial [IA]", explicou Kallas na rede social X.

A alta representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança agradeceu ao pontífice "o seu compromisso inabalável com o direito internacional e o multilateralismo", ao mesmo tempo que elogiou "a sua clara defesa da dignidade humana".

Após a audiência na Santa Sé, no Vaticano, Kallas deslocou-se a Roma para se reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Antonio Tajani.

Tajani defendeu perante Kallas a necessidade de consolidar a parceria da UE com os países do Golfo, garantir a liberdade de navegação e reforçar a presença da frota europeia no mar Vermelho e no estreito de Ormuz para proteger as rotas comerciais internacionais, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

No que diz respeito à Ucrânia e aos principais desafios para a segurança europeia, Tajani reiterou a importância de "manter elevado o apoio europeu", especialmente "nesta fase de novos ataques militares russos", ao mesmo tempo que sublinhou a necessidade de reforçar a resposta europeia face às ameaças híbridas e à cibersegurança.

Por seu lado, Kallas agradeceu à Itália pela "importante contribuição" em termos de pessoal diplomático e militar e de unidades navais para as missões de segurança europeias.

Atualmente, conforme o comunicado da diplomacia italiana, "um terço das contribuições para as missões internacionais da UE é disponibilizado pela Itália".

Durante a reunião, os dois representantes abordaram também as ferramentas para tornar mais eficaz a ação externa da UE face às crises internacionais, e Tajani entregou a Kallas uma "proposta italiana" para reforçar o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE).

Tajani e Kallas debateram ainda a integração dos Balcãs Ocidentais na UE, os equilíbrios na região do Indo-Pacífico e as relações do bloco comunitário com a China e com o continente africano, este último aspeto à luz das recentes tensões entre a Eritreia e a Etiópia.