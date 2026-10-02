EUA suspendem actividade diplomática no Brasil a partir de hoje "por segurança"

Os Estados Unidos da América anunciaram que vão suspender os serviços da sua embaixada e dos seus consulados no Brasil a partir de hoje por motivos "de segurança", no contexto da primeira volta das eleições presidenciais.

"Os cidadãos norte-americanos que necessitem de assistência de emergência durante este período não se devem deslocar à embaixada, aos consulados nem a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos[da América]", escreveu num comunicado a missão norte-americana no Brasil, onde decorre domingo a primeira volta das eleições.