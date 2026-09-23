Primeiros voos iranianos cancelados a partir da meia-noite por sanções dos EUA

Os primeiros voos iranianos com destino ao Iraque e ao Omã vão ser cancelados a partir da meia-noite, hora local, após o anúncio de novas sanções americanas contra empresas de aviação iranianas, noticiaram hoje meios de comunicação iranianos.

Segundo a aviação civil iraniana, citada pelas agências de notícias Tasnim e Isna, "os aeroportos de Bagdade e Mascate deixarão de receber voos iranianos" a partir da meia-noite.

"Os outros voos internacionais, incluindo os com destino a Istambul [Turquia], estão programados como previsto e, atualmente, não há dificuldades com estes voos", relatou a Tasnim na noite de hoje.

Estão em curso negociações para que "os voos com destino a Bagdade [Iraque] possam ser redirecionados para o aeroporto de Najaf", uma cidade santa no centro do território iraquiano apreciada pelos peregrinos iranianos, explicou o porta-voz da aviação às duas agências.

Segundo a Isna, negociações com o Omã também estão em andamento.

No Iraque, as autoridades ainda não manifestaram a sua posição oficial.

Várias fontes, incluindo um alto responsável do governo, disseram à agência de notícias francesa AFP que Bagdade iria cumprir a proibição americana.

No início de setembro, o governo dos EUA colocou na lista negra todo o setor aéreo iraniano e ameaçou sancionar qualquer organização que trabalhasse com as companhias aéreas do Irão.

Na úlima segunda-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que as sanções impostas a Teerão vão obrigar todas as companhias aéreas iranianas a suspender as operações a partir de quarta-feira.

Bessent explicou que Washington pretende impedir as transportadoras iranianas de aceder a serviços essenciais à atividade aérea, sob ameaça de exclusão do sistema financeiro norte-americano.

Horas depois desta decisão de Washington, também fontes governamentais do Iraque disseram à agência France-Presse (AFP) que Bagdade iria suspender os voos das companhias aéreas iranianas.

"O Iraque aplicará a proibição às companhias aéreas iranianas, em conformidade com a decisão do Tesouro dos EUA, a partir da madrugada de terça-feira", declarou uma autoridade iraquiana, acrescentando que "os países que não aplicarem esta decisão estarão sujeitos a sanções".

A companhia nacional Iran Air tinha afirmado de manhã que não tinha recebido nenhuma proibição de operar em vários países vizinhos do Irão.

"A Iran Air não recebeu nenhuma notificação nem instrução oficial das autoridades de aviação civil da Turquia, da República do Azerbaijão e do Iraque sobre a suspensão ou interrupção dos voos da companhia para Istambul, Bacu e Najaf", indicou a empresa num comunicado transmitido pela Irna.

O setor aéreo iraniano já é alvo de várias sanções há anos. O Irão tem 27 companhias aéreas, a maioria das quais realiza ligações domésticas.

A Iran Air, a companhia nacional, e a Mahan Air, uma empresa privada, são as duas principais a fazer ligações com o estrangeiro, principalmente com países vizinhos, mas também com a Rússia e a China.

Pequim disse hoje que se opõe às "sanções unilaterais ilegais" dos EUA.

Desde segunda-feira, a Geórgia proíbe todos os voos iranianos de e para o seu território, enquanto a Mahan Air anunciou a suspensão de todos os seus voos para a vizinha Turquia, a pedido das autoridades turcas.

Estas restrições complicam ainda mais as possibilidades dos iranianos de viajar para o estrangeiro ou de regressar ao seu país.

Os ataques israelo-americanos contra o Irão no fim de fevereiro, que provocaram a guerra no Médio Oriente, já tinham levado ao encerramento total do espaço aéreo iraniano. O tráfego desde então retomou parcialmente, mas apenas algumas empresas iranianas podem sair do Irão.