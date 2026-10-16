Turista holandês sofre entorse no percurso das 25 Fontes

Um turista holandês, de 57 anos, sofreu uma entorse, esta tarde, durante um percurso pedestre na zona das 25 Fontes, na Calheta. O alerta foi dado às 14h59, junto ao caminho da Casa do Rabaçal.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram mobilizados para prestar socorro ao homem. Para a ocorrência foram empenhados dois veículos e sete operacionais. A Polícia Florestal também foi informada.

A informação disponível não esclarece como ocorreu a lesão nem se o turista precisou de ser transportado para uma unidade hospitalar. O incidente aconteceu numa das zonas mais procuradas por caminhantes no concelho, ao longo dos percursos pedestres que atravessam a área do Rabaçal.