JPP alerta para avarias na bilhética do SIGA e pede pagamento de compensações

O Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou hoje avarias no sistema de bilhética da rede de transportes públicos rodoviários SIGA, na Madeira e no Porto Santo, que estarão a causar constrangimentos a passageiros e motoristas e a impedir empresas de cobrar bilhetes.

Em comunicado, o deputado Paulo Alves afirmou que o partido recebeu queixas de utentes sobre falhas nos equipamentos instalados nos autocarros, com impacto no funcionamento do serviço. O parlamentar considera "fundamental assegurar a manutenção dos equipamentos, a fiabilidade dos sistemas digitais e a sua integração".

O JPP insta também o Governo Regional a regularizar os pagamentos das compensações financeiras devidas às empresas de transporte pelos serviços prestados e pelos reforços de serviço solicitados. "Embora a operação dos transportes públicos seja assegurada por empresas privadas, cabe ao Governo cumprir os compromissos assumidos no âmbito dos contratos de concessão e garantir o pagamento, a tempo e horas, das devidas compensações", defendeu Paulo Alves.

O partido alerta que atrasos nos pagamentos podem afectar a estabilidade financeira das empresas e a qualidade do serviço. Como exemplo, aponta a entrada de trabalhadores de uma das transportadoras em regime de lay-off, que considera revelar dificuldades financeiras.

"Não basta anunciar investimentos e modernização. É necessário o Governo cumprir com as suas obrigações", afirmou o deputado, defendendo que a modernização da bilhética deve traduzir-se em melhorias efectivas para passageiros e profissionais do sector.