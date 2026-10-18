JPP recorda Leonel Nunes como defensor dos trabalhadores

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, lamentou, em nome do partido, a morte de Leonel Nunes, considerando que representa uma “perda relevante para o movimento sindical regional”.

Numa mensagem de pesar, o dirigente do JPP recorda Leonel Nunes como um defensor “corajoso e convicto” dos direitos dos trabalhadores, que privilegiava o diálogo na procura de melhores condições laborais.

Élvio Sousa destaca também a capacidade do antigo deputado da CDU para conquistar o respeito e a simpatia de pessoas de diferentes quadrantes políticos, apesar das suas convicções comunistas.

Recordando a eleição de Leonel Nunes para a Assembleia Legislativa da Madeira, em 1996, salienta que colocou a defesa dos trabalhadores e de uma sociedade mais justa no centro do debate político regional.

O secretário-geral do JPP termina a mensagem endereçando as suas condolências à família.