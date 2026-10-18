JPP denuncia casos de utentes que aguardam há mais de cinco anos por consulta

O secretário-geral do JPP alertou, hoje, para os excessivos tempos de espera no Serviço Regional de Saúde e denunciou situações em que os cidadãos aguardam há cinco anos por uma consulta, um exame ou uma intervenção cirúrgica. Élvio Sousa considera que esta é uma realidade "inaceitável" e que demonstra a "incapacidade do Governo Regional PSD/CDS em garantir uma resposta atempada às necessidades dos madeirenses".

“É inadmissível que, em pleno século XXI, existam cidadãos à espera há mais de cinco anos por uma consulta, um exame ou uma intervenção cirúrgica”, afirmou Élvio Sousa, através de comunicado, sublinhando que, apesar do extraordinário esforço, dedicação e competência dos profissionais de saúde, continuam a existir situações de profundo sofrimento e incerteza.

O líder do partido afirma que tem tido conhecimento de vários casos, pela ilha, de pessoas que vivem com dores permanentes, limitações físicas e doenças que comprometem a sua autonomia e qualidade de vida. “Há madeirenses que, por não terem sido operados em tempo útil, acabaram por perder a capacidade de trabalhar. Outros vivem diariamente com sofrimento, ansiedade e incerteza, sem saber quando terão acesso aos tratamentos de que necessitam”, alertou.

Aliás, considera "desumano" que cidadãos que trabalharam e descontaram durante décadas, continuem sem conseguir aceder aos cuidados de saúde de que precisam. O dirigente do JPP chamou ainda a atenção para a falta de transparência no acompanhamento dos utentes, apontando que "a Madeira é a única região do País onde os cidadãos não conseguem conhecer nem acompanhar a sua posição nas listas de espera para consultas, exames e cirurgias".

Por detrás de uma lista de espera, de anos, está uma pessoa, uma família, uma vida em suspenso Élvio Sousa

Perante esta realidade, o JPP defende uma profunda melhoria da organização e da gestão do Serviço Regional de Saúde, "assente na valorização dos profissionais, no aumento da produtividade dos serviços, no combate ao desperdício e numa articulação transparente, regulada e auditável com os prestadores dos sectores privado e social".

Outra das medidas propostas pelo partido é a criação de uma Carta de Direitos dos Utentes em Lista de Espera, com o objectivo de reforçar a transparência e salvaguardar os direitos dos cidadãos que aguardam por cuidados de saúde.

Élvio Sousa defende ainda a implementação de um sistema de controlo mais eficaz, que permita a cada utente conhecer a prioridade clínica que lhe foi atribuída e o prazo previsível para receber uma resposta, evitando tempos de espera clinicamente excessivos. “Não temos reservas ideológicas relativamente à colaboração entre os sectores público, privado e social. Temos, isso sim, uma exigência inegociável: o interesse do doente deve estar sempre acima dos interesses políticos, administrativos ou económicos”, afirmou.

O secretário-geral do JPP considera que a confiança dos cidadãos no Governo Regional PSD/CDS está fragilizada pela forma como este responde às necessidades essenciais da população, nomeadamente no que respeita ao direito à saúde e ao acesso a cuidados clínicos em tempo útil.