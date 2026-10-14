Miguel Castro propõe plano para valorizar a RTP Madeira e os seus profissionais

O deputado não inscrito, Miguel Castro, propõe um plano de valorização da RTP-Madeira, da Antena 1 Madeira e da Antena 3 Madeira, centrado nos profissionais e nos meios necessários ao cumprimento da sua missão de serviço público.

O parlamentar reconhece "o valor e o empenho" das equipas, cujo "trabalho é essencial para a informação de proximidade, a divulgação da cultura e a ligação às comunidades". Defende, por isso, condições de trabalho adequadas, equipamentos fiáveis e oportunidades de formação que acompanhem a evolução tecnológica.

Valorizar a RTP Madeira é reconhecer o trabalho dos seus profissionais e dar-lhes condições para cumprir a sua missão. Os madeirenses e porto-santenses merecem um serviço público próximo, capaz de acompanhar a sua realidade com rigor e independência. Miguel Castro, deputado não inscrito

A iniciativa recomenda uma avaliação actualizada das necessidades e a definição de prioridades de investimento, com financiamento e acompanhamento da execução. Preserva a responsabilidade do Estado pelo financiamento do serviço público e recomenda ao Governo Regional que defenda as necessidades da Região, respeitando a autonomia de gestão e a independência editorial da RTP.