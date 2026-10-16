Miguel Castro destaca importância da tecnologia na preservação das árvores e gestão territorial

O deputado não inscrito à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Miguel Castro, defende uma maior utilização do conhecimento científico e da tecnologia na protecção das árvores e na gestão sustentável do território. A posição foi assumida na sequência da sua participação na IV Conferência ECOS Machico, realizada no Fórum Machico, subordinada ao tema 'A Tecnologia e a Inteligência Artificial no Território: Desafios e Oportunidades'.

A iniciativa destacou os benefícios das árvores urbanas e o papel da informação geográfica, da inteligência artificial e das novas tecnologias na gestão do território e da floresta. Miguel Castro sublinha a importância do trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas e científicas, considerando essencial articular os dados recolhidos com o conhecimento prático do terreno.

Para o parlamentar, a conservação e a plantação de árvores devem ter em conta fatores como a criação de zonas de sombra junto às escolas, o conforto dos espaços públicos e o contributo do arvoredo para a gestão das águas pluviais.

Entre as preocupações manifestadas pelo deputado está a situação dos pinheiros que estão a secar no Porto Santo. Miguel Castro considera necessário esclarecer as causas deste fenómeno e perceber se existe um plano de recuperação das áreas afectadas.

O parlamentar questiona igualmente se estão previstas intervenções de limpeza e gestão dos materiais vegetais mortos, incluindo a manta morta e as árvores que morreram, antes de avançar com eventuais ações de reflorestação.

Outra das questões levantadas diz respeito à arborização do centro de Vila Baleira, na sequência do corte das palmeiras afectadas pelo escaravelho, com impacto na paisagem urbana. Miguel Castro pretende saber se está previsto um plano de arborização para aquela zona e quais as espécies mais adequadas às condições específicas do Porto Santo e às necessidades dos espaços públicos.

Miguel Castro considera que a recuperação florestal e a arborização urbana exigem abordagens distintas, assentes numa avaliação técnica das características e necessidades de cada local.

Neste contexto, o deputado considera pertinente preparar uma iniciativa parlamentar destinada a reforçar a inventariação, a monitorização e a valorização do arvoredo urbano na Madeira e no Porto Santo, aproveitando os meios existentes e respeitando as competências das entidades envolvidas.

O objectivo passa por aproximar o conhecimento científico das decisões políticas e técnicas sobre o território, promovendo uma gestão mais sustentável das árvores e da floresta, com resultados concretos e transparentes que possam ser acompanhados pelos cidadãos.